Aus unserem Archiv

Paul Biedermann lässt sich nicht so ohne weiteres abschreiben. Der Schwimm-Weltrekordler siegte in seinem Halbfinale über 200 Meter Freistil überzeugend in 1.46,10 Minuten vor Weltmeister Ryan Lochte, der nur 21 Hundertstelsekunden langsamer war.