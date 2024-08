Anzeige

Paris (dpa). Mit Tränen in den Augen schlichen die deutschen Hockey-Frauen nach ihrem dramatischen Olympia-Aus im Penalty-Schießen vom Feld. Zum zweiten Mal nacheinander war für das Team bereits im Viertelfinale der Sommerspiele Schluss, der Traum von einer Medaille oder sogar dem ersten Gold seit 20 Jahren erfüllte sich in Paris nicht.

«Ziel nicht erreicht», sagte Bundestrainer Valentin Altenburg zum verpassten Halbfinale durch die vermeidbare Niederlage bei großer Hitze gegen Argentinien: «Dass wir die Kleinigkeiten, die den Unterschied gemacht haben, nicht besser machen konnten, nervt tierisch. Deswegen bin ich mit dem Ergebnis sehr unzufrieden.»

Deutschland ohne Tor im Penalty-Schießen

Olympia, Paris 2024, Feldhockey, Damen, Viertelfinale, Argentinien – Deutschland, die deutsche Spielerin Felicia Wiedermann (vorne) ein Tor zu erzielen. (zu dpa: ««Ziel nicht erreicht»: Hockey-Frauen ohne Olympia-Medaille») Foto: Aijaz Rahi/DPA

Nach 60 Minuten hatte es im Stade Yves-du-Manoir 1:1 gestanden. In einem Hockey-Krimi hatte Viktoria Huse (57. Minute) Deutschland zunächst spät mit einem verwandelten Penalty-Schuss in Führung gebracht, Eugenia Trinchinetti (59.) glich für Argentinien kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit aus. Im Penalty-Schießen gelang den deutschen Frauen bei vier Versuchen dann kein Treffer mehr. Argentinien, Olympia-Zweiter von Tokio, siegte 2:0.

Olympia, Paris 2024, Feldhockey, Damen, Viertelfinale, Argentinien – Deutschland, Spielerinnen der deutschen Mannschaft stehen während der Nationalhymne. (zu dpa: ««Ziel nicht erreicht»: Hockey-Frauen ohne Olympia-Medaille») Foto: Aijaz Rahi/DPA

«Wir wollten das Halbfinale mit einer sehr guten Leistung klarmachen, daran hat uns auch die Chancenauswertung gehindert», sagte Altenburg: «Uns wäre egal gewesen, wie wir ins Halbfinale einziehen. Alles, was wir gemacht haben, war darauf ausgelegt, zu gewinnen. Deswegen ist die Zufriedenheit am Boden.»

Genau wie 2021 in Tokio gibt es auch in Frankreich keine Medaille. Zuletzt hatte es in Rio vor acht Jahren zu Bronze gereicht, den einzigen Olympiasieg gab es 2004 in Athen. Die Nationalspielerinnen nahm das bittere Ende so mit, dass keine von ihnen mit den wartenden Journalisten darüber sprechen wollte. Einzig Trainer Altenburg stellte sich vor der Abreise in Richtung olympisches Dorf den Medienvertretern.

Männer-Auswahl einen Sieg vom Finale entfernt

Am Sonntagabend hatten die deutschen Männer durch ein dramatisches 3:2 gegen Argentinien den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht. Der Weltmeister trifft am Dienstag (19.00 Uhr) auf Rekord-Olympiasieger Indien und will mit einem weiteren Sieg ins Endspiel zwei Tage später. Nach der medaillenlosen Enttäuschung von Tokio ist die erste Goldmedaille seit 2012 für die Mannschaft das große Ziel.