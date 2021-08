Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 04.08.2021, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 410. Zwischen den Ortslagen Watzerath und Niederprüm befuhren mehrere Fahrzeuge die B410 in Fahrtrichtung Prüm, als ein PKW aus dieser Fahrzeugschlange zum Überholen ansetzte.

Prüm (ots). Am Mittwoch, den 04.08.2021, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 410.



Zwischen den Ortslagen Watzerath und Niederprüm befuhren mehrere Fahrzeuge die B410 in Fahrtrichtung Prüm, als ein PKW aus dieser Fahrzeugschlange zum Überholen ansetzte.



Aufgrund herannahenden Gegenverkehrs musste dieser kurz darauf wieder einscheren und kollidierte dabei seitlich mit dem zu überholenden PKW.



Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es entstanden lediglich Sachschäden.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich telefonisch (06551/9420) oder per E-Mail (pipruem.dgl@polizei.rlp.de) zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell