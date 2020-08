Im Zeitraum von Samstag, den 15.08.20 20:00 Uhr bis Montag, den 17.08.20 um 11:00 Uhr, wurde in der Ortsrandnähe Wahlenau ein roter Kleinbagger der Marke „GEHLMAX MB145“ entwendet.

Der Bagger stand etwa seit einem Monat auf einer Viehweide im Kreuzungsbereich zweier Wirtschaftswege, in der Nähe des sich dort befindlichen Wahlenauer Windrades. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern, Tel.: 06761-921-0



