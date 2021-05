Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein blauer PKW (vermutlich Citroen) die L3 von Mettendorf kommend in Richtung Nusbaum. In einer dortigen Linkskurve – kurz hinter dem Ortsausgang Mettendorf – geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden PKW an dessen Fahrerseite.



Hierbei wurde der Fahrer des entgegenkommenden PKWs leicht verletzt.



Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.



Durch den Zusammenstoß ist der linke Außenspiegel des unfallflüchtigen Fahrzeuges vollständig herausgerissen und wurde im Zuge der Unfallaufnahme sichergestellt.



Die Polizei Bitburg bittet Zeugen, die Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 06561-96850 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

POK Florian Poß



Telefon: 06561/9685-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell