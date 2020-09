Mörschbach

Zeugenaufruf – nach Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Mörschbach

Am Donnerstag, den 24.09.2020, gegen 17:00 Uhr kam es in der Straße „Pfarrgarten“ in Mörschbach zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer.