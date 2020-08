Am Freitag, 29.05. und Mittwoch, 15.07.2020 wurden in 55481 Kirchberg, im Bereich der Straße „Auf der Mauer“, zwei Fahrzeuge vorsätzlich beschädigt.

Der / die unbekannten Täter zerkratzten den Lack der beiden geparkten Fahrzeuge jeweils auf der rechten Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand. Die Taten wurden beide vermutlich am Vormittag begangen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06761 – 9210 an die Polizeiinspektion Simmern.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Tel. 06761 921 0

pisimmern@polizei.rlp.de



