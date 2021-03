Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Kaltenengers

In der Nacht von Samstag, den 27.03.21, um ca. 17 Uhr auf Sonntag, den 28.03.21, um ca. 07:30 Uhr, kam es in Kaltenengers, im Bereich der Hauptstraße, Kreuzung Koblenzer Straße, zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen.

An bisher vier Fahrzeugen wurden die Reifen zerstochen.

Die Polizei Andernach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 02632-9210 oder per E-Mail an die Adresse piandernach@polizei.rlp.de



