Bad Kreuznach (ots) – Am 09.07.2020 gegen 11.30h wurde ein junger Mann in der Salinenstraße zwischen NORMA und Rosenapotheke zusammengeschlagen. Nachdem der Geschädigte verletzt am Boden lag, entfernte sich der Täter in Richtung Mannheimer Straße. Laut Angaben des Geschädigten hätten zwei Männer die Tat beobachtet und gefilmt, sie hätten sich in der Nähe des Tatortes aufgehalten.



Die beiden Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden. Auch werden weitere Zeugen des Vorfalles gesucht, da mehrere Passanten die Tat beobachtet haben müssten. Hinweise an die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811100



