Zeugenaufruf der Polizei Bitburg nach waghalsigen Fahrmanövern auf der L2 zwischen Wolsfeld und Holsthum

Was war passiert?



Vorausgegangen war die Mitteilung gegen 14 Uhr, dass mehrere Fahrzeuge unabhängig voneinander den genannten Streckenabschnitt mit überhöhter Geschwindigkeit und teilweise waghalsigen Fahrmanövern in den Kurvenbereichen befuhren. Glücklicherweise kam es hierbei zu keinem Unfall.



Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Am betroffenen Streckenabschnitt fand in den vergangenen Jahren an Pfingstsonntag das Wolsfelder Bergrennen statt – welches dieses Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste.



Zur lückenlosen Aufklärung des Geschehens setzt die Polizei Bitburg auf die Mitarbeit der Bevölkerung und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:



Wer hat das Geschehen beobachten können?



Wer wurde möglicherweise durch die riskante Fahrweise gefährdet?



Hinweise nimmt die Polizei Bitburg rund um die Uhr unter der Telefonnummer 06561/9685-0 entgegen.



In diesem Zusammenhang möchte die Polizei Bitburg nochmal ausdrücklich darauf hinwiesen, dass illegale Autorennen, bei denen grob verkehrswidrig und rücksichtlos die geltenden Verkehrsregeln missachtet werden, als Straftat gelten und insbesondere eine erhebliche Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer darstellt.



