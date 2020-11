Vallendar

Zeugen nach Körperverletzungsdelikt an Bushaltestelle in Vallendar gesucht.

Am 23.11.2020, gegen 20:45 Uhr, kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 20jährigen Bendorferin an der Bushaltestelle in der Rheinstraße in Vallendar.