Zeugen gesucht nach Verfolgungsfahrt mit Quad in Irrel

Am Dienstag, den 04.05.2021, kam es zwischen 20:15-20:30 Uhr in der Ortslage Irrel zu einer Verfolgungsfahrt mit einem blauen Quad mit luxemburgischem Kennzeichen.





Der Fahrzeugführer sollte durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bitburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Anhaltesignale missachtete er und entzog sich der Kontrolle durch Flucht. Die anschließende Verfolgung erstreckte sich durch mehrere Anwohnerstraßen in Irrel bis zu einem Wirtschaftsweg in Höhe Hauptstraße/ Ewerhartstraße. Von hier flüchtete der Fahrzeugführer mit seinem Helm fußläufig.



Dabei kam es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand.



Die Verfolgung musste zunächst abgebrochen werden. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Quadfahrers gefährdet wurden und/ oder Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



