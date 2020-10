Es werden Zeugen gesucht, welche Hinweise für eine mögliche Nötigung im Straßenverkehr, am 21.10.2020, zwischen 06:35- 06:45 Uhr geben können.

Diese wurden laut Zeugenaussage durch einen Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen Mazda MX5 auf der B256 zwischen Mendig und Kruft begangen. Im Verlauf dessen kam es zu einem Verkehrsunfall an der Auffahrt zur A61 in Fahrtrichtung Koblenz.



