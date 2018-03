Zell lässt beim 0:0 gegen Konz zu viele Chancen aus

Kein Teaser vorhanden

Zells David Peifer (links) war mit seinen Teamkollegen meist einen Schritt schneller als die Konzer, aber zu einem Tor reichte es beim Saisonstart in Bullay nicht. Auch Peifers Weitschussversuche fanden nicht den Weg ins Tor der Gäste.

Foto: Markus Kroth

In der ersten Minute der Nachspielzeit hätte der Konzer Stürmer Matthias Götze weite Teile des Spielverlaufs auf den Kopf stellen können. Alleine vor Zells Keeper Daniel Konrath schoss er den Ball allerdings freistehend knapp rechts vorbei. Verdient wäre der Sieg für die Gäste ohnehin nicht gewesen. Denn außer Götzes Chance zeigten sich die Konzer wenig vor dem Zeller Kasten. Aber: 20 Minuten vor dem Ende köpfte Markus Junge nach einer Ecke von Mike Herresthal den Ball an die Latte. Und in der ersten Halbzeit fischte Konrath einen Freistoß von Alexander Becker aus 18 Metern aus dem Winkel (24.). Mehr ließ die Zeller Abwehr um den souveränen Kapitän Peter Klaus nicht zu. Das erkannte auch Gästecoach Patrick Zöllner, sein ansonsten spielstarkes und offensivfreudiges Team tat sich schwer: "Zell hat sich sehr gut präsentiert, sie haben uns früh unter Druck gesetzt, wir kamen nicht zu unserem Spiel."

In der Tat: In einem intensiven Spiel agierten beide Mannschaften zunächst nervös und erlaubten sich viele Fehler im Spielaufbau. Einen dieser zahlreichen Fehler hätte "ZBA" fast früh genutzt. In der vierten Minute setzte sich Christoph Brausch auf links durch und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den vertretbaren Elfmeter schoss Sascha Schmitz schwach – zu schwach. Seinen flachen, unplatzierten Schuss konnte der Konzer Torhüter David Kwast ohne größere Mühe entschärfen. Nach gut zehn Minuten erspielten sich die Hausherren erstmals leichte Feldvorteile. Brausch testete mit einem satten Linksschuss erneut Kwast, der zur Ecke klärte (13.). Die zweite Riesenchance vergab wieder Schmitz: Beim Konzer Klärungsversuch schoss Alexander Becker seinen Mitspieler Merlin Weis an, der Ball landete bei Schmitz, der es freistehend vor Kwast mit einem Heber probierte, der allerdings weit über das Tor flog (30.). David Peifer per 18-Meter-Schuss (34.) und per Distanzschuss (45.) komplettierte die Chancenliste der Zeller in Hälfte eins.

Und auch nach dem Wechsel blieb die Elf von Trainer Manfred Mähser zunächst am Drücker: Schmitz hatte in der 53. Minute erneut die Führung auf dem Fuß – eine schöne Hereingabe von Dini Hajdari nahm er mustergültig an, scheiterte aus kurzer Distanz aber wieder an Kwast. Mit zunehmender Spieldauer konnten sich die Gäste etwas aus der Zeller Umklammerung befreien und ließen nur noch eine gefährlichere Chance zu: Auf der rechten Außenbahn setzte sich der Zeller Neuzugang Serdar Kahyaoglu schön durch und flankte auf Schmitz, der auch per Direktabnahme kein Glück hatte und den Ball übers Tor drosch (75.). Bis zur 90. Minute hielt das 0:0, ehe die Zeller Glück hatten, dass Götze in der Nachspielzeit eine der wenigen Unzulässigkeiten in der Zeller Abwehr nicht ausnutzte.

Mähser trauerte den guten Chancen ein wenig hinterher, war mit dem ersten Auftritt aber sehr zufrieden: "Wir müssen nach der ersten Halbzeit schon führen, haben über 90 Minuten das Spiel gemacht." Mit Serdar Kahyaoglu, Ismail Kahyaoglu und Yeison Jimenez standen bei den Gastgebern drei Neuzugänge in der Startelf, die über 90 Minuten ran durften und das mit einer guten Leistung rechtfertigten. Mähser lobte: "Sie haben sich gut eingefügt, passen auch menschlich super zu uns." Über einen Punktgewinn freute sich sein Kollege Zöllner, der die Feldüberlegenheit und gute Leistung der Zeller anerkannte: "Zell hatte mehr Spielanteile in den 90 Minuten, das Chancenverhältnis war aber ausgeglichen. Wir wollten im Vergleich zum 0:5 in der Vorsaison in Zell weniger Gegentore kassieren, das ist uns gelungen." Auch deshalb, weil Zell zu viele Chancen liegen ließ.

