Papst Benedikt XVI. will nächstes Jahr nach Deutschland kommen. Der Besuch sei mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, bei dessen Rom- Aufenthalt in der vergangenen Woche besprochen worden. Das schreibt die «Frankfurter Rundschau» in ihrer morgigen Ausgabe. Es wäre der erste offizielle Staatsbesuch des Kirchenoberhaupts in seiner Heimat. Sicher sei, dass der Papst dann in Berlin Station machen wird. Auch ein Besuch in Freiburg gilt als wahrscheinlich.