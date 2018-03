Aus unserem Archiv

Mainz

In der Solarbranche sind 1200 Jobs in Gefahr. Grund ist die von der Bundesregierung geplante Kürzung der Solarförderung. Wie die Mainzer «Allgemeine Zeitung» berichtet, stehe darum die Zukunft der Firma Schott Solar auf dem Spiel. Umweltminister Norbert Röttgen hat inzwischen seine Pläne verteidigt. Die für dieses Jahr geplante Kürzung für Dach- und Freiflächenanlagen werde dem Ausbau dieser Stromerzeugungs-Sparte nicht schaden, sagte Röttgen beim Neujahrsempfang des Bundesverbandes Erneuerbare Energie in Berlin.