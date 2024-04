Zeichen der Toleranz setzen

Die VG Aar-Einrich lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Queer Regional“ zu einer Vielzahl an Veranstaltungen rund um das Thema LGBTIQ ein. Den Auftakt macht am 17. Mai das Hissen der Regenbogenflagge am Kreml-Kulturhaus in Zollhaus, an der Kreisverwaltung in Bad Ems und dem Haus der Familie in Katzenelnbogen.