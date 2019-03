Zehn Jahre nach dem Amoklauf an der Albertville-Realschule in Winnenden trauen Angehörige bei einer Gedenkfeier. Die Tat, bei der ein Schüler um sich schoss und Menschen tötete, löst erneut eine Debatte um eine Verschärfung des Waffenrechts aus.

