Aus unserem Archiv

Kiel

Leichte Brise und Sonnenschein – pünktlich zum Start der traditionellen Windjammerparade bei der Kieler Woche hat auch das Wetter mitgespielt. Rund 120 Groß- und Traditionssegler sowie Begleitschiffe nahmen an dem maritimen Spektakel teil. Angeführt wurde die Parade in diesem Jahr von der «Alexander von Humboldt». Zehntausende Besucher kamen zu dem weltgrößten Segelfest. Die «Gorch Fock», die traditionell an der Spitze der Parade segelte, nahm wegen der noch laufenden Ermittlungen um den tödlichen Absturz einer Offiziersanwärterin in diesem Jahr nicht teil.