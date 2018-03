Mit 35 Punkten aus 20 Spielen ist die SG 99 Andernach derzeit die Nummer eins der Rheinlandligisten aus dem Rhein/Ahr-Kreis. Auch im internen Derby-Vergleich liegen die Bäckerjungen vorn. Gegen den TuS Mayen, der vor einem Jahr noch unangefochten die fußballerische Nummer eins im Kreis war, siegten die Andernacher am allerersten Spieltag in Mayen mit 4:1 und gewannen das Rückspiel zu Hause sogar mit 6:1, verloren aber das Derby bei der SG Eintracht Mendig/Bell mit 2:3.

Das Rückspiel steht noch aus, es wird am 25. März in Andernach ausgetragen. Die Nachbarschaftsduelle zwischen Mayen und Mendig gingen beide an den TuS, der am 2. Spieltag in Mendig mit 2:1 gewann und das Rückspiel mit 3:1 für sich entschied.