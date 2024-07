Mamming

Kurioser Streit

Zahlreiche Biere mit Karte bezahlt – Streit in Gasthaus

Von dpa

i Ein Mann zapft am Rande eines Pressetermins zur Beantragung des "Bierlandes Bayern" als immaterielles UNESCO Weltkulturerbe ein Bier aus einer Schankanlage. (zu dpa: «16 Bier einzeln mit EC-Karte bezahlt - Wirt ruft Polizei») Foto: Matthias Balk/DPA

Weil ein Gast in einem niederbayerischen Wirtshaus zahlreiche Biere einzeln mit Karte bezahlen will, kommt es zum Streit mit dem Wirt. Am Ende rückt die Polizei an.