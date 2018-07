Zahl der Waldbrand-Toten in Griechenland steigt auf 88

Athen

Bei den verheerenden Bränden in Griechenland sind mindestens 88 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete das Staatsradio unter Berufung auf die Behörden. In Lebensgefahr schwebten noch zehn Menschen. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst, hieß es. Die Polizei geht davon aus, dass die Identifizierung in den Labors mehrere Tage dauern werde. Erst dann werde auch Klarheit über die genaue Zahl der Vermissten herrschen. Verwandte gaben DNA-Proben im Leichenschauhaus von Athen ab.