Tokio

In Japan ist die Zahl der Toten bei einem der heftigsten Taifune seit Jahren auf 40 gestiegen. Wie lokale Medien berichten, suchen die Rettungskräfte weiter nach 56 Vermissten. Tausende Menschen in den am schwersten betroffenen Provinzen Wakayama, Nara und Mie sind nach Erdrutschen und Überschwemmungen von der Außenwelt abgeschnitten. Das Militär und die Polizei setzen bei der Rettung der Menschen Helikopter ein. Der Taifun «Talas» hatte den Westen des Inselreichs mit heftigen Regenfällen und Stürmen heimgesucht.