Die öffentlichen Steckdosen für E-Autos werden zahlreicher. Ladepunkt-Primus ist eine Stadt in Norddeutschland.

06.05.2019, 17:07 Uhr

SP-X/Berlin. Hamburg bleibt die Ladesäulen-Hauptstadt in Deutschland. Nach Zahlen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sind in der Hansestadt aktuell 882 öffentliche Ladepunkte am Netz. Rang zwei belegt Berlin mit 779 Ladepunkten, München folgt dichtauf mit 762 Stromtank-Möglichkeiten. Insgesamt stehen in Deutschland 17.400 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte zur Verfügung, im Juli 2018 waren es 13.500. Unter den Bundesländern bietet Bayern mit 4.052 Ladepunkten die beste E-Auto-Infrastruktur. Auf den Plätzen folgen Nordrhein-Westfalen (2.814) und Baden-Württemberg (2.796). Gezählt wurden jeweils Ladepunkte, von denen es pro Ladesäule mehrere geben kann.

Holger Holzer/SP-X