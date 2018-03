Zahl der Gefährder im Land ist gesunken

Die Zahl der von den Sicherheitsbehörden als „Gefährder“ im islamistischen Bereich eingestuften Personen ist Anfang 2018 in Rheinland-Pfalz gesunken. Bundesweit seien zum 5. Januar insgesamt 732 Personen im Bereich islamistischer Terrorismus als „Gefährder“ eingestuft gewesen, in Rheinland-Pfalz sank die Zahl auf derzeit zehn, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) im Landtag.

Fünf der Gefährder aus Rheinland-Pfalz hielten sich derzeit im Ausland auf. Davon seien vier deutsche Staatsangehörige, sagte Lewentz. Gegen alle vier seien Ermittlungsverfahren anhängig, für zwei liege ein Untersuchungshaftbefehl vor. Für den fünften Mann, einen Nicht-Deutschen, gebe es ein Wiedereinreise- und Aufenthaltsverbot. Auch liege gegen diese Person ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Unter den fünf Gefährdern in Rheinland-Pfalz seien vier Nicht-Deutsche, einer befinde sich derzeit in Untersuchungshaft im Nachbarland Baden-Württemberg. Die drei verbleibenden Nicht-Deutschen seien zwar ausreisepflichtig, könnten aber weiter wegen bestehender Staatenlosigkeit nicht abgeschoben werden. Auch von ihnen befinde sich einer in Untersuchungshaft, gegen einen zweiten seien überwachungsrechtliche Maßnahmen verhängt worden. gik