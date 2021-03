Younes fordert mehr Geduld für dribbelnde Spieler

Jugendtrainer und auch Journalisten dürften nicht vorschnell kritisieren, „dass der Spieler bei zehn Versuchen drei-, viermal hängen bleibt. Und dass es drei, vier, fünf Jahre dauert, bis der Spieler diese Qualität perfektioniert“, sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt in einem Interview des „kicker“. „Diese Bereitschaft und Geduld fehlt wohl ein bisschen.“

In Deutschland fördere man zu oft dieselben Spielertypen, kritisierte Younes. „Taktisch gut, sauber beim Passspiel von A nach B. Aber: Wer dreht auf, wer geht am Gegner vorbei, wer macht ungewöhnliche Dinge? Das entwickelt sich nur, wenn du es auch zulässt.“ Dass er selbst in der Öffentlichkeit oft auf seine Dribblings reduziert werde, störe ihn aber. „Ich weiß, das ich diese Stärke habe. Aber ich will mich darüber nicht definieren.“

