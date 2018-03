Und wieder schreibt China Geschichte: Ye Shiwen hat sich als erste Weltrekordbrecherin in die Geschichtsbücher von London eingeschrieben. Die erst 16-Jährige siegte über 400 Meter Lagen der Frauen in 4:28,43 Minuten.

Den ersten Weltrekord der London-Spiele knackte Ye Shiwen über 400 Meter Lagen.

Foto: Hannibal – DPA

Die Zeit hat es in sich. Die 200-Meter-Lagen-Weltmeisterin unterbot die bisherige Bestmarke von Stephanie Rice aus Australien von den Spielen 2008 in Peking gleich um mehr als eine Sekunde. Mit Platz zwei musste sich die weit abgeschlagene amerikanische Favoriten Elizabeth Beisel begnügen, die nach 4:31,27 Minuten anschlug. Bronze ging ebenfalls nach China an Li Xuanxu in 4:32,91 Minuten.