Aus unserem Archiv

Hamburg

Mit mindestens 53 Toten ist das Orkantief «Xynthia» der folgenschwerste Sturm seit mehr als zehn Jahren in Europa. Zwar erreichte der Orkan «Lothar» am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 in Böen größere Windgeschwindigkeiten. Doch mit 50 Opfern wurden damals etwas weniger Tote in Europa gezählt. «Kyrill» schlug am 18. Januar 2007 eine Schneise der Verwüstung durch Europa. 47 Menschen starben damals, 11 in Deutschland.