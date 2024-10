Der kleine Wisent-Bulle Waito ist bei einem Pressetermin zu seiner Namensgebung im Gehege im Zoo unterwegs, links seine Mutter, Wisentkuh Tisnelda. Waito kam am 04.05.2024 zur Welt. Die Wildrinder waren in freier Natur eigentlich schon ausgestorben, die Zuchterfolge in den Zoologischen Gärten machen eine Wiederauswilderung des größten Landsäugetiers Europas möglich. (zu dpa: «WWF-Report: «Wir zerstören, was uns am Leben hält»»)

Foto: Bernd Wüstneck/DPA