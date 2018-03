... in den Sportarten Eiskunstlauf und Eishockey bereits vor den ersten Winterspielen 1924 Olympiasieger gab?

Eiskunstlauf war bei den Olympischen Sommerspielen 1908 in London und in Antwerpen 1920 reguläre olympische Disziplin. In beiden Städten gab es damals künstliche Eisbahnen. Kanada wurde 1920 in Belgien überlegen erster Olympiasieger im Eishockey.