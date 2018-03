... Kanada ein gutes Pflaster für die deutschen Nordischen Kombinierer ist?

Bei den Olympischen Spielen 1988 in Calgary holten Thomas Müller, Hubert Schwarz und Hans-Peter Pohl das letzte Mannschafts-Gold für Deutschland. Damals wurde der Teamwettbewerb noch mit drei Sportlern pro Nation ausgetragen. In Vancouver gehen jeweils vier Athleten an den Start.