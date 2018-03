Aus unserem Archiv

Bundespräsident Christian Wulff sorgt mit seinem ZDF-Sommerinterview vor einer Woche auf Norderney für Schlagzeilen. Obwohl bei den Zuschauern der Eindruck entstehen konnte, dass das Staatsoberhaupt auf der beliebten Nordseeinsel Urlaub macht, war das nicht der Fall. Stattdessen flog Wulff nur für das Gespräch auf Staatskosten per Helikopter von Berlin auf die Insel und danach zurück. Einen entsprechenden Bericht der «Bild am Sonntag» haben ZDF und Bundespräsidialamt bestätigt. Seinen diesjährigen Sommerurlaub verbringt Wulff in der Tat auf Norderney – aber erst demnächst.