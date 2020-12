Würzburg verliert – Ersatzkeeper als Feldspieler

Das mit nur noch 14 Profis bestückte Team von Bernard Trares verlor 0:2 (0:0) bei Darmstadt 98 und bleibt damit vorerst abgeschlagen Letzter der 2. Fußball-Bundesliga. „Es wird kein reguläres Spiel, das ist klar“, hatte Trares vorausgesagt. Die Kickers mussten zu dem Spiel antreten, nachdem vier Profis aus der Corona-Quarantäne entlassen wurden. Im Funktionsteam der Franken hatte es in dieser Woche einen Corona-Fall gegeben.

Vor pandemiebedingt leeren Rängen erzielten Tobias Kempe (55. Minute) und Felix Platte (90.+4) die Tore. Die Lilien hatten in Halbzeit eins teilweise bis zu 80 Prozent Ballbesitz und dominierten das Spielgeschehen. Würzburg schlug sich ordentlich, muss aber auf den zweiten Saisonsieg weiter warten.

Trares nutzte all seine verfügbaren Feldspieler auf der Bank mit einem Doppelwechsel in der 75. Minute. Ersatzkeeper Eric Verstappen wurde tatsächlich in der Nachspielzeit als Feldspieler eingewechselt. Mit gerade einmal vier Zählern sind die Nicht-Abstiegsplätze für Würzburg schon in weiter Ferne.

© dpa-infocom, dpa:201219-99-754308/2