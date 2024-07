Polizei und Spurensicherung sind vor einem Haus im Ortsteil Kohlheck im Einsatz. In Wiesbaden sind bei einer Gewalttat im familiären Umfeld zwei Menschen getötet worden. Der Tatverdächtige habe sich selbst bei der Polizei gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. (zu dpa: «Womöglich Schwester und Vater getötet: 42-Jähriger in U-Haft») Foto: 5VISION.NEWS/DPA