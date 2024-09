Wolfsburgs Frauen vor Einzug in die Champions League

Vor einem Jahr scheiterten die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in der Champions-League-Qualifikation an Paris FC. Gegen Florenz sieht es nach einem 7:0-Sieg im Hinspiel viel besser aus.

Anzeige

Florenz (dpa). Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg stehen mit einem Bein in der Gruppenphase der Champions League. Im ersten von zwei Qualifikationsspielen gegen den AC Florenz gewannen die deutschen Pokalsiegerinnen in Italien mit 7:0 (4:0). Das Rückspiel findet am 25. September in Wolfsburg statt.

Die Tore schossen Marina Hegering (6., 25.), Alexandra Popp (38., 53., 57.), Jule Brand (44.) und Vivien Endemann (83.) Hegering brachte die Wolfsburgerinnen zweimal per Kopfball mit 2:0 in Führung, Popp machte ihren Dreierpack durch zwei Tore innerhalb von vier Minuten kurz nach der Pause perfekt.

Der VfL gewann die Champions League in den Jahren 2013 und 2014 und stand noch 2023 im Finale gegen den FC Barcelona (2:3). Im vergangenen Jahr aber scheiterte das Team von Trainer Tommy Stroot in den beiden Playoff-Spielen an Paris FC.