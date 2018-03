Jan Wolfgarten ist bei den Europameisterschaften über 1500 Meter Freistil auf Platz sechs geschwommen. Der Würzburger kam in Debrecen nach 15:13,68 Minuten ins Ziel und verfehlte damit die deutsche Olympia-Norm.

Foto: Marius Becker – DPA

Wolfgarten war vor drei Jahren Kurzbahn-Europameister und hatte 2011 bei der WM in Shanghai Platz drei mit der Freiwasser-Teamstaffel belegt. Ebenfalls die Olympia-Richtzeit verpasste Teamkollege Sören Meißner als Achter in 15:19,50. Europameister wurde in 14:48,92 der Italiener Gregorio Paltrinieri vor den Ungarn Gergo Kis und Gergely Gyurta.