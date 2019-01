Nach mehr als 24 Jahren beendet der Ruhpoldinger Wolfgang Pichler nach dieser Saison seine erfolgreiche Karriere als Biathlon-Trainer.

„Ich höre auf. So wie ich arbeite, mit so viel Herzblut, das ist auch sehr anstrengend. Und irgendwann muss auch mal Schluss sein“, sagte Pichler am Rande des Weltcups in Antholz ...