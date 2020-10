Im Tatzeitraum 15.10.2020, 17:00 Uhr bis 16.10.2020, 11:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter, die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer ausnutzend, in ein Einfamilienhaus im Bereich der „Martinstraße“ in Hillesheim ein.





Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten der oder die Täter ein Fenster im Bereich des Hauseingangs auf und gelangten so in das Innere. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.



Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht bekannt.



Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260.



