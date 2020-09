Heute Morgen gg. 07.10 Uhr wurde der PI Simmern ein Wohnungsbrand in der Herzog-Johann-Str.

in Simmern gemeldet. Durch die Feuerwehr Simmern konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Bewohner der Wohnung wurde, vermutlich mit leichten Verletzungen, vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Über die Brandursache und Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Simmern übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern



Telefon: 06761-9210

Email: pisimmern@polizei.rp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell