Wohnung möglichst frühzeitig babysicher machen

Ob ungeschützte Steckdosen oder Treppenstufen – in einer Wohnung können für Babys große Gefahren lauern. Eltern sollten die bedenklichen Stellen gut absichern. Am besten bevor das Kind mobil wird.

Bonn (dpa/tmn). Spätestens wenn Babys sich selbst drehen können, sollten Eltern die Wohnung kindersicher machen. Besser ist es jedoch, schon vorher damit anzufangen, rät Inke Ruhe von der Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder“ in der Zeitschrift „Baby und Familie“ (Ausgabe 1/2018).

Viele Babys werden nicht nach und nach, sondern von jetzt auf gleich mobil. Um herauszufinden, was alles geschützt und in Sicherheit gebracht werden muss, legen sich Eltern am besten selbst auf den Boden. So sehen sie sofort, was für Kinder erreichbar ist und was nicht.