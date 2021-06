Wohnhaus durch mehrere umstürzende Bäume beschädigt

In der Nacht vom 05.06.2021 auf den 06.06.2021 stürzten im Traben-Trarbacher Ortsteil Kautenbach aus einem angrenzenden Wald insgesamt vier Bäume auf das Dach eines Wohnhauses.

Alle Bewohner des Hauses befanden sich während des Vorfalls im Gebäude, konnten sich aber unverletzt aus dem Gebäude retten. Das Gebäude, an dem hoher Sachschaden entstand, ist vorübergehend unbewohnbar.

Die Hauptstraße in Kautenbach war während des Einsatzes für mehrere Stunden vollgesperrt.

Im Einsatz vor Ort waren Feuerwehr, Polizei und das THW.



