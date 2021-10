Wochenend-Pressemeldung

Mehreren Kunden wurden während des Einkaufs die Portemonnaies aus mitgeführten Taschen, bzw. Rucksäcken entwendet.

Die Polizei empfiehlt: Achten Sie während des Einkaufs auf ihre Taschen und lassen sie diese nicht unbeaufsichtigt!

Unfallflucht



Am Samstag, den 02.10.2021 zwischen 16 und 17:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Globus Simmern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bisher nicht bekannten Fahrzeugführer wurde ein parkender Pkw Mazda 6 vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Sachbeschädigung an Kfz



Am 01.10.2021 zwischen 11:50 und 12:10 Uhr wurde ein auf dem Edeka-Parkplatz Kastellaun parkender Audi A6 beschädigt. Der bisher unbekannte Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite.

Allgemein



Während des Wochenendes wurden durch die Polizei Simmern zudem 9 Verkehrsunfälle aufgenommen. Drei Personen wurden bei Verkehrsunfällen verletzt.

Zudem mussten die Beamten mehrere Streitigkeiten schlichten und bei Ruhestörungen einschreiten.



