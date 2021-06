Wochenendpressebericht PI Andernach

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Andernach.



Verkehrsunfallflucht



Am 13.06.2021 gegen 04:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Weißenthurm zu einem Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen fuhr ein Rollerfahrer in das Heck eines geparkten Fahrzeugs und kam auf der Fahrbahn zu Fall. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher seinen dunklen Rolle schiebend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Andernach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921-0



PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy



E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell