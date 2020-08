Hier wurden an mehreren Stellen Baumaterialien und Abfälle in Brand gesetzt, welche vollständig verbrannten. Zu einem Gebäudebrand ist es nicht gekommen. Aufgrund des rohbauähnlichen Zustandes kam es nur zu einem geringen Sachschaden an den Baumaterialien.



Die Polizei Boppard bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Konkret geht es um Beobachtungen von verdächtigen Personen oder sonstigen Auffälligkeiten im Bereich der Baustelle in der Tatnacht.



Spay – In den vergangenen drei Wochen wurden in der Ortschaft Spay an mehreren Fahrzeugen Radmuttern gelöst. In einem bekannten Fall kam es bereits zum Verkehrsunfall, da sich das Rad während der Fahrt löste. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Das Lösen von Radmuttern stellt eine Straftat gem. § 315 b StGB – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr dar. Die Polizeiinspektion Boppard hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.



Auch in diesem Fall bittet die Polizei Boppard um Zeugenhinweise. Sollten sich weitere Vorfälle dieser Art ereignet haben, welche bislang noch nicht zur Anzeige gebracht wurden, werden die Geschädigten gebeten dies umgehend nachzuholen.



