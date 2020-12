Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Boppard vom 11.-13.12.2020

Gondershausen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Ortslage Gondershausen im Friedhofsweg ein roter Mobilbagger der Marke Schaeff Model HML30 entwendet.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu der verschlossenen selbstfahrenden Arbeitsmaschine und fuhren diese vermutlich in Richtung Koblenz davon. Es bestehen derzeit vage Hinweise auf den Verbleib des Mobilbaggers, der in der Nacht an verschiedenen Örtlichkeiten in Fahrtrichtung Koblenz gesehen wurde. Der Zeitwert der Maschine wird auf 12000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Boppard bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06742/8090 oder piboppard@polizei.rlp.de .



