Dienstgebiet PI Andernach (ots) – Am Freitag, 06.11.2020 gegen 18:07 Uhr meldete sich ein 15-jähriger Geschädigter per Notruf bei der PI Andernach und machte Angaben zu einem Raub zu seinem Nachteil.

Im Bereich des Thomas-Becket-Hauses / Albertstraße in Andernach seien zwei maskierte junge Männer auf ihn zugekommen. Nach einem kurzen Gespräch habe einer der beiden ihn im Gesicht gepackt, zu Boden gebracht und dann mit dem Knie auf dem Boden fixiert. Die andere Person habe unter Vorhalt eines Messers seine Armbanduhr – ein Replika im Wert von ca. 150 Euro – vom Handgelenk abgenommen. Im Rahmen der Fahndung im Nahbereich konnten durch Kräfte der PI Andernach zwei männlich Personen festgenommen werden, auf die die vom Geschädigten abgegebene Beschreibung passte. Die beiden 15- und 16-jährigen Beschuldigten (aus Koblenz und der VG Untermosel) wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf der Wache entlassen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kripo Koblenz übernommen.



Am Sonntag, 08.11.2020 gegen 01:05 Uhr wurde der Polizei Andernach ein Einbruchalarm in einen großen Blumenmarkt mit grünem Logo im Industriegebiet Mülheim-Kärlich gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass durch mindestens 2 Täter das Objekt über den rückwärtigen Bereich betreten wurde. Durch Einwerfen einer im Innenraum befindlichen Scheibe gelangten die Täter dann in die Büroräumlichkeiten und versuchten dort die Tür des Tresorraums vermutlich mittels Brecheisen und Gegentreten zu öffnen. Dies gelang nicht. Trotz umfassender Fahndungsmaßnahmen unter Einbindung des Polizeihubschraubers und zweier Diensthunde, konnte niemand mehr angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kripo Koblenz übernommen.



