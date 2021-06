Simmern/Hunsrück

Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 11.-13.06.2021

Sohren. Am frühen Samstagabend kam es vor einer Gaststätte in Sohren aufgrund länger andauernden Familienstreitigkeiten zu einer handfesten Auseinandersetzung zweier Cousins, welche schließlich in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden.