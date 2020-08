Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B50: Am Freitag, den 07.08.2020 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 50. Die drei beteiligten Fahrzeuge fuhren hintereinander in Fahrtrichtung Trier, als es in Höhe der Abfahrt Wahlenau zu einem Auffahrunfall kam.

Das erste Fahrzeug musste verkehrsbedingt abbremsen. Das ihm folgende Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Das dritte Fahrzeug kollidierte wiederum mit dem Heck des zweiten Fahrzeuges. Die beteiligten Fahrer wurden jeweils leicht und eine Beifahrerin schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.



Ruhestörungen:



Am Wochenende wurden der PI Simmern insgesamt 12 Ruhestörungen gemeldet. Diese gingen in den meisten Fällen von Feierlichkeiten mit überlauter Musik aus. Die gute Wetterlage mit den warmen Temperaturen dürfte wohl der Grund dafür gewesen sein, dass sich die Feiernden draußen aufhielten und so die nächtliche Ruhe störten.



