Des Weiteren wurden zwischen dem 02.11. und 06.11.2020 mehrere Wanderwegweiser mit Farbe beschmiert oder ganz abgerissen.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Boppard (Tel: 06742/809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de)



Rhens, Baiergarten – Sachbeschädigung an Garagenwand – Durch bisher unbekannte Täter wurde zwischen Samstagabend 31.10.2020 und Sonntagabend 01.11.2020 eine Garagenwand mit roter Farbe beschmiert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Boppard entgegen(Tel: 06742/809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de) .



Boppard, Ablassgasse – Zerkratzter Pkw – In der Nacht vom 01.11. auf den 02.11.2020 wurde ein auf einem Privatgrundstück abgestellter Pkw Renault rundherum von bisher unbekannten Täter(n) zerkratzt. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Boppard (Tel: 06742/809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de)



Boppard-Buchenau,Parkplatz Schwimmbad – Sachbeschädigung an Linienbussen – In der Nacht vom 06.11. auf den 07.11.2020 kam es zum wiederholten Male zu Farbschmierereien an Linienbussen der Firma Zickenheiner. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Boppard (Tel: 06742/809-0 oder piboppard@polizei.rlp.de)



Boppard, Marienberger Straße – Zimmerbrand – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstagmittag zu einem Brand in einer Einzimmerwohnung eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer konnte frühzeitig durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass keine weitere Wohnung des Hauses in Mitleidenschaft gezogen wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



