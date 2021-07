Wochenendpressebericht der PI Andernach vom 02.07.21-04.07.2021

Der Hund wurde als Zuchthund eingesetzt und hat einen Wert von ca. 4000 Euro.Die Farbe des Hundes ist lilac merle tricolor. Der Hund ist zwei Jahre alt. Der Sachverhalt wurde erst jetzt beanzeigt, da der geschädigte Hundehalter zuvor selbstständig alle Möglichkeiten des Verschwindens überprüfen wollte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Die Ermittlungen hierzu dauern derweil an.



Trunkenheitsfahrt – 2,11 Promille und renitent



Durch aufmerksame Passanten wurde am Freitag dem 02.07.2021 gegen 23:00 Uhr ein verdächtiger PKW auf dem Wohnmobilparkplatz am Bollwerk Andernach gemeldet. Der Fahrer höre lautstark Musik und schlafe auf dem Fahrersitz. Zuvor sei der Wagen auch unsicher geführt worden.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte hochprozentiger Alkohol im Fahrzeuginnern, sowie starker Atemalkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Ein später freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei dem 26-jährigen Andernacher ergab einen Wert von 2,11 Promille. Bei der Verbringung zur Dienststelle sperrte er sich gegen die Maßnahmen und beleidigte die eingesetzten Beamten aufs übelste. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.



Verkehrsunfallflucht – Radfahrerin leicht verletzt, PKW flüchtig



Am Samstag dem 03.07.2021 kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18 jährigen Radfahrerin und einem PKW, welcher vom Kauflandparkplatz in Andernach auf die Koblenzer Straße einbog. Die Radfahrerin war zu diesem Zeitpunkt entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Weißenthurm unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Sie zog sich diverse Prellungen zu. Die PKW-Fahrerin, eine ältere Frau mit weiß/grauen Haaren, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist bislang nur bekannt, dass der flüchtige PKW dunkel gewesen sei. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.



Randalierer in Andernach unterwegs – mehrere Sachbeschädigungen



Am 04.07.2021 gegen 03:00 Uhr zog eine Personengruppe von ca. sechs Personen randalierend durch die Andernacher Innenstadt und beschädigte mutwillig mehrere Gegenstände. Neben einem Blumenkübel in der Hochstraße, ging auch eine Scheibe in der Breite Straße zu Bruch. Der Sachschaden dürfte bei ca. 1000 Euro liegen. Die Personen konnten durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Die Männer im Alter zwischen 19-22 Jahren erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem komme diese für eine Bedrohung und Beleidigung eines unbeteiligten 18 jährigen Mann aus Andernach in Frage.



